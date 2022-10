Droits humains : à l’Onu, Pyongyang fustige les pays occidentaux

Photo : YONHAP News

L’Union européenne prépare en ce moment l’ébauche d’une résolution sur les droits de l’Homme en Corée du Nord, un texte à présenter à la Troisième commission de l’Assemblée générale de l’Onu. Celle-ci doit l’adopter avant la fin de l’année.Dans ce contexte, l’ambassadeur du pays communiste auprès de l’organisation internationale y a ouvertement exprimé son mécontentement. Dans sa prise de parole devant cette commission chargée des questions sociales et humanitaires, Kim Song a en effet dénoncé la « politique de deux poids, deux mesures » des nations occidentales à l’égard des droits humains.Selon Kim, la communauté internationale soulève la question des droits de l'Homme pour atteindre leur « objectif politique ». Et la tentative détruire le système d’un Etat ayant une idéologie différente constitue la violation des droits en question et une insulte pour ses habitants. Il a alors fait mention notamment des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’Union européenne.Dans le même temps, le diplomate nord-coréen a mis en avant que les droits fondamentaux étaient la priorité numéro un de Kim Jong-un.