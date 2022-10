Les ministres de la Défense sud-coréen et polonais s'engagent à élargir leur coopération bilatérale

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense s'est entretenu avec son homologue polonais pour assurer le bon déroulement d'une série de contrats d'exportation d'armements.Lee Jong-sup et Mariusz Blaszczak ont échangé hier via visioconférence pour renforcer la coopération bilatérale sur la défense et l'armement. Selon le ministère sud-coréen, cette première rencontre, cinq mois après la visite de Blaszczak en Corée du Sud en mai dernier, témoigne des liens étroits Séoul-Varsovie en matière de défense nationale.Lors de cette entrevue, les deux ministres ont constaté ensemble la collaboration en question et se sont engagés à l'élargir. Pour eux, la coopération dans la modernisation et le renforcement des forces militaires polonaises est mutuellement bénéfique. En effet, la Corée du Sud effectuera une livraison progressive de chars de combat K2, d’obusiers à canon K9 et des chasseurs F-50 au pays d’Europe de l’Est.Justement, Hanwha Defense et Hyundai Rotem, fabricants d'armements sud-coréens, ont commencé hier à expédier dix charts K2 et 24 obusiers K9.De plus, Lee s'est félicité du contrat d'exportation de 288 lance-roquettes « Chunmoo », signé le même jour, qui, selon lui, élèvera d'un cran les liens bilatéraux.De son côté, Blaszczak a apprécié l'engagement sud-coréen à la bonne réalisation des contrats sur l'approvisionnement en arsenaux « made in Korea », auxquels fait confiance son pays.Par ailleurs, les discussions ont également porté sur l'éventuel échange dans la formation et l'entraînement militaires.Enfin, le ministre polonais devait se rendre en Corée du Sud pour assister à la signature du contrat « Chunmoo » et à la cérémonie célébrant la première livraison des armements à expédier. Mais sa visite a été annulée en raison du refus du passage dans l'espace aérien chinois par Pékin.