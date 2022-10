Les foyers de plus de 65 ans représenteront la moitié des ménages sud-coréens en 2050

Photo : YONHAP News

La proportion des familles composées de personnes âgées atteindra le seuil des 50 % dans dix des 17 régions du pays et le mono-ménage deviendra la forme familiale la plus courante dans trois décennies.A en croire l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de foyers continuera d'augmenter pour atteindre un pic en 2039 avec plus de 23 millions de familles, avant de décliner. Et en 2050, parmi les 22,8 millions de ménages potentiels, la proportion des plus de 65 ans sera de 49,8 %.Dans le détail, les provinces de Jeolla du Sud, de Gyeongsang du Nord et de Gangwon sont celles qui abritent le plus de séniors, avec 60 %. A contrario, la ville de Sejong est couronnée comme étant l’endroit en Corée du Sud recensant le plus de jeunes avec 35 %.Quant à l'âge médian des chefs des foyers, il sera de 64,9 ans, soit 12 ans de plus par rapport à 2020 avec 52,6 ans. Il dépassera le seuil des 60 ans pour toutes les zones du pays, sauf la ville de Sejong. Et il franchira d'ailleurs la barre des 65 ans dans dix des 17 grandes villes et provinces et atteindra même les 70 ans dans le Jeolla du Sud.La part de mono-ménages passera à 40 % en 2050, une augmentation de 9 % en trois décennies et celle des foyers composés d'un couple conjugal, de 16,8 à 23,3 % sur la même période. Cependant, la proportion des familles constituées de parents avec enfants diminuera jusqu'à 17,1 % en 2050 contre 29,3 % en 2020. En 30 ans, le nombre moyen de membres d’une famille passera de 2,37 à 1,9. Enfin, en 2050, 29,6 % des foyers du pays du Matin clair seront sous la responsabilité de personnes non mariées. Ce chiffre était de 19,6 % en 2020.