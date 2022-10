Le Parquet continue d’interroger Kim Yong, proche de Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

L’étau judiciaire se resserre autour de Lee Jae-myung, rival malheureux de Yoon Suk-yeol lors de la présidentielle de mars et aujourd’hui patron du Minjoo.Le Parquet a arrêté hier un de ses fidèles de longue date. Il s’agit de Kim Yong, fraîchement nommé au poste de directeur adjoint de l’institut pour la démocratie, un think tank de la principale formation de l’opposition. Il est soupçonné d’avoir enfreint la loi sur le financement politique.Le ministère public estime que l’homme de confiance de Lee aurait touché 800 millions de wons, l’équivalent de 570 000 euros, de la part des principaux acteurs de l’affaire tentaculaire de Daejangdong, du nom d’un quartier de Seongnam qui a fait l’objet d’un vaste projet de promotion immobilière lancé lorsque l’ex-candidat à la magistrature suprême était maire de la ville.Dans le mandat d’arrêt contre Kim, le Parquet a affirmé que l’argent, remis à celui-ci entre avril et août 2021, aurait servi à financer la campagne présidentielle de Lee, qui à l’époque, s’apprêtait à se présenter à la primaire du Minjoo. Ses enquêtes se focaliseront donc sur les destinations concrètes du fonds.Dans un communiqué publié aussitôt après son arrestation, Kim a nié en bloc les allégations. Le Parquet a jusqu’à demain matin pour décider de prolonger ou non sa détention.