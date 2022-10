Le Minjoo s’indigne contre la tentative du Parquet de perquisitionner son siège

Photo : YONHAP News

Hier, quelques heures après l’arrestation de Kim Yong, le directeur adjoint du think tank du Minjoo, le Parquet a tenté de perquisitionner son bureau, situé dans l’immeuble où siège la principale force de l’opposition.La descente n’a cependant pu avoir lieu en raison de la vive protestation de ses élus, qui se sont rués vers le bâtiment pour empêcher l’entrée des enquêteurs. Ce matin, ces députés se sont réunis d’urgence en assemblée générale pour exprimer leur colère contre une telle tentative. Ils ont dénoncé unanimement « un coup d’Etat politique sans précédent » et « un excès d’un Parquet qui prend position pour le pouvoir ».Leur patron, Lee Jae-myung, présent lui aussi à l’assemblée, a quant à lui parlé d’une répression flagrante. Il a aussi martelé que le moindre centime illégal n’a été dépensé pour financer sa campagne présidentielle. Et d’ajouter croire toujours à l’innocence de Kim.Son mouvement a par ailleurs décidé de reprendre l’audit parlementaire qu’il avait suspendu hier après-midi pour contester la perquisition de ses locaux. Néanmoins, ses députés membres de la commission permanente de la législation et des affaires juridiques n’ont pas participé à l’audit sur les actions du Parquet général. Ils ont en revanche publié un communiqué réclamant l’arrêt des nouvelles descentes, l’excuse du ministre de la Justice et le départ du procureur général.Dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a fait part de ses regrets, en reprochant au Minjoo d’avoir empêché l’exécution légitime de la loi. Le président intérimaire de la formation présidentielle Chung Jin-suk est allé jusqu’à dire qu’il s’agissait d’un défi frontal contre la démocratie libre.