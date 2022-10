Météo : dégradation de l’air dans le nord-ouest

Photo : YONHAP News

Serait-ce la fin de la belle série des journées ensoleillées au pays du Matin clair ? Les premières contrariétés ont fait leur apparition aujourd’hui dans le nord du territoire. En raison de la stagnation de l’air, la qualité de l’atmosphère s’est dégradée et notamment dans la région de Gyeonggi, entourant Séoul.Ainsi, le ciel sera progressivement nuageux. A noter que le niveau de particules fines pour cette zone pourrait passer à « mauvais » d’ici demain matin. Cependant, le reste du pays a été baigné d’un grand soleil.Par ailleurs, les températures ont encore fait le grand écart. Des différences de dix à 18 degrés entre ce matin et cet après-midi ont été observées, avec une mention spéciale pour la ville d’Andong, dans l’est, qui est passé de 2 à 20°C. Le mercure était assez homogène variant entre 19 et 22°C.