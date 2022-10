Beyond Parallel : aucun signe particulier sur le site d’essai nucléaire de Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Alors que Séoul et Washington s’attendent à l’imminence d’un nouveau test nucléaire par Pyongyang, aucun signe notable n’a été observé aux alentours de la galerie souterraine n°3 sur le site d’essais atomiques de Punggye-ri situé dans la province de Hamgyong du Nord. Par ailleurs, le pays communiste semble avoir interrompu les travaux visant à aménager une nouvelle entrée de la galerie voisine, celle n°4.Un tel constat a été livré dans un rapport publié hier par « Beyond Parallel », un site spécialisé dans le suivi de la Corée du Nord, rattaché au think tank américain, le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS). Il s’appuie sur l’analyse des dernières images satellites de cette zone prises le 17 octobre.Selon ce rapport, l’absence de mouvement laisserait penser que le royaume ermite a terminé tous les préparatifs nécessaires pour procéder à son 7e essai nucléaire comme Washington et Séoul l’ont déjà prédit.Toutefois, il n’est pas exclu que la Corée du Nord passe à l’acte depuis un autre endroit. Pour rappel, c’est en mai 2018 que le régime de Kim Jong-un a fait exploser les galeries n°2, 3 et 4 pour prouver sa crédibilité dans le cadre de la dénucléarisation à l’approche du premier sommet historique Pyongyang-Washington.Mais la détente a pris fin depuis. En début d’année, les travaux pour rétablir la fameuse galerie souterraine n°3 à Punggye-ri ont été lancés. En juin dernier, certains mouvements sur cette zone ont laissé croire que les préparatifs pour le 7e essai étaient en cours. Depuis aucun signe particulier.En ce qui concerne la galerie n°4, les travaux étaient menés de façon irrégulière. Ce qui laisse supposer deux hypothèses : la Corée du Nord voudrait mener son test nucléaire sur une zone plus élargie, c’est-à-dire sur les galeries n°3 et 4 à la fois, ou bien pour détourner l’attention extérieure.