Yoon Suk-yeol va présider une réunion interministérielle sur l’économie retransmise en direct

Photo : YONHAP News

Le gouvernement tiendra, le 27 octobre prochain, sa 11e « réunion sur les questions économiques d’urgence et la vie quotidienne du peuple » sous la présidence du chef de l’Etat Yoon Suk-yeol. Et elle se déroulera de façon publique.Cette nouvelle a été dévoilée lors d’un briefing donné hier par le porte-parole adjoint du Bureau présidentiel de Yongsan. Lee Jae-myung a précisé que le colloque sera un lieu de débat où le président de la République et ses ministres concernés se pencheront ensemble sur la conjoncture actuelle, les mesures de réaction face aux risques économiques et les nouveaux moteurs de la croissance pour doper les exportations.Cet événement devrait durer environ 90 minutes. Yoon donnera un discours d’ouverture qui sera suivi par un débat. Et tout cela sera donc diffusé en direct.Selon l’officiel de Yongsan, l’administration au pouvoir a décidé de tenir la réunion publiquement afin d’informer en détail la population des initiatives et des modalités qu’elle envisage de prendre pour faire face aux dangers économiques et aussi de fédérer tous les habitants autour de la volonté de surmonter la crise actuelle.