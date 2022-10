Washington réaffirme son engagement de fournir à Séoul une dissuasion élargie

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a officiellement annoncé hier que sa sous-secrétaire Wendy Sherman entamerait le 24 octobre un voyage de trois jours à Tokyo notamment pour une nouvelle réunion avec ses homologues sud-coréen et japonais.Lors d’un briefing sur ce déplacement, un haut responsable du ministère américain a réaffirmé l’engagement des Etats-Unis envers la sécurité de leur allié sud-coréen. Il a précisé que son pays offrirait à celui-ci une dissuasion élargie et le protégerait contre la menace nucléaire de Pyongyang en mobilisant tout l’arsenal disponible, y compris l’arme atomique.L’officiel a également tenu à rappeler que Séoul et Washington ont récemment relancé les discussions de leur Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG) et qu’ils continuent à travailler pour le transfert dit conditionnel à Séoul du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon), exercé actuellement par les USA.Selon le diplomate, les Etats-Unis s’attèlent toujours à une coopération avec la Corée du Sud en matière des dossiers nord-coréens, et dénoncent aussi les 44 lancements de missiles effectués par le pays communiste depuis le début de l’année.A la question de savoir si la numéro deux de la diplomatie américaine doit échanger aussi sur la question des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle avec ses homologues sud-coréen et nippon, le même responsable a répondu par l’affirmative. Il a alors détaillé qu’il s’agissait d’un sujet de préoccupation majeure.