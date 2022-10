Travail forcé : Séoul et Tokyo vont échanger sur le dossier la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres sud-coréen et japonais des Affaires étrangères s’entretiendront à deux la semaine prochaine à Tokyo, en marge de leur réunion avec leur homologue américaine Wendy Sherman.Concernant les sujets que Cho Hyun-dong et Takeo Mori aborderont, Séoul a confirmé hier qu’ils porteraient aussi sur l’épineux dossier de l’indemnisation des sud-Coréens contraints de travailler pour les entreprises nippones durant la Seconde guerre mondiale. Un contentieux qui continue à envenimer les relations entre le pays du Matin clair et l’archipel.Toute la question est de savoir si au cours de ce tête-à-tête, les deux pays voisins parviendront cette fois à y trouver une solution avancée.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a par ailleurs évoqué la possibilité que Cho soit reçu par des hauts responsables de l’administration de Fumio Kishida lors de son prochain déplacement dans la capitale japonaise.