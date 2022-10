Twindemic : les autorités appellent à la vigilance et à la vaccination

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 24 751 individus supplémentaires infectés au coronavirus, dont 60 importés. Il s’agit d’une baisse de 680 nouveaux cas en un jour mais d’une hausse de plus de 1 100 en glissement hebdomadaire. Et le bilan quotidien reste dans une fourchette de 20 à 30 000 nouvelles contaminations depuis cinq semaines.Quant au nombre cumulé de cas au pays du Matin clair, il s’élève désormais à plus de 25,24 millions depuis le début de la pandémie. Parmi les malades actuels, ils sont désormais 233 à être hospitalisés en soins intensifs. Et 30 décès additionnels sont également à déplorer. Le total de victimes du coronavirus s’élève à 28 952, maintenant le taux de létalité à 0,11 %.Des directives ont été établies en cette période automnale où le habitants du pays du Matin clair font beaucoup de randonnées et se rendent à de nombreux festivals tenus un peu partout dans le pays. Et à l’approche de l’hiver, le gouvernement a tiré de nouveau la sonnette d’alarme face à la « Twindemic », à savoir l'épidémie simultanée de COVID-19 et de grippe saisonnière, lors de la réunion quotidienne de sa cellule de crise organisée ce matin.L’exécutif a précisé que le taux de reproduction du coronavirus est estimé à 1,09 % et qu’il a dépassé la barre de un pour la première fois en neuf semaines. Cet indice signifie le nombre moyen d’infections par un malade. Lorsqu’il est supérieur à 1 %, cela signifie que le chiffre de nouveaux cas devrait continuer à monter dans les jours à venir.Ce qui préoccupe le gouvernement, c’est que les cas de grippe saisonnière ont atteint 6,2 pour 1 000 cas suspects au cours de la deuxième semaine du mois. Il s’agit d’un niveau supérieur au seuil d’alerte épidémique pour l’influenza fixé à 4,9 cette année.Les autorités sanitaires ont appelé à la vaccination contre le COVID-19 et la grippe les habitants en grande précarité face au double risque épidémique, à savoir les personnes âgées et les enfants.