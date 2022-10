Lee Jae-myung demande de confier l’affaire de Daejangdong à un procureur indépendant

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo, la première force de l’opposition, a lancé une contre-offensive alors que l’étau judiciaire semble se resserrer davantage sur lui après l’arrestation de l’un de ses fidèles, Kim Yong.Lee Jae-myung a organisé ce matin une conférence de presse à l’Assemblée nationale. Le rival malheureux de Yoon Suk-yeol à la présidentielle de mars dernier a officialisé sa demande de nommer un procureur indépendant chargé des enquêtes sur le scandale retentissant de Daejangdong, du nom d’un quartier de Seongnam qui a fait l’objet d’un vaste projet de promotion immobilière lancé lorsqu’il était maire de la ville.Le chef du parti de centre-gauche avait déjà évoqué une telle possibilité. Cette fois, il a invité publiquement le président de la République et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, à accepter sa demande. Il a réclamé l’exhaustivité des enquêtes. Selon lui, le procureur indépendant devrait passer au crible tous les soupçons liés à l’affaire tentaculaire, y compris, ceux qui pèsent sur le dirigeant Yoon et sa famille.Par ailleurs, Lee a fustigé l’allégation du Parquet selon laquelle il aurait profité d’un financement politique illégal auprès des auteurs du scandale en question dans la cadre de sa campagne électorale à la dernière présidentielle. Il l’a niée catégoriquement.Le numéro un du Minjoo a qualifié l’initiative du ministère public d’oppression et de représailles politiques. Il a vivement dénoncé les tentatives de manipulation en ce que les accusés-clés de cette affaire ont changé leur version des faits en sa défaveur après l’alternance politique.A propos de la proposition de Lee, le Bureau présidentiel de Yongan a juste déclaré que c’est un sujet auquel le parti au pouvoir et l’opposition doivent discuter.