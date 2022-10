Photo : YONHAP News

Les prix à la production sont légèrement repartis à la hausse en un mois, avec notamment l’augmentation du tarif réglementé du gaz. Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), en septembre, leur indice, connu sous le nom d’IPP, a progressé de 0,2 % par rapport à août pour atteindre 120,16 points.Le cours des produits agricoles et halieutiques a augmenté de 0,1 % sur un mois. Même constat pour les biens manufacturés.En revanche, les prix du charbon et des produits pétroliers ont reculé de 1,6 %, et ce dans le sillage de la chute de ceux à l’international du pétrole. Quant au coût des services, il a baissé de 0,2 %.