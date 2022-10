Accident mortel du travail : le patron de SPC présente ses excuses

Photo : YONHAP News

Le dirigeant du groupe SPC, spécialisé dans la boulangerie-pâtisserie et la restauration, a organisé une conférence de presse ce matin pour présenter ses excuses suite au drame survenu samedi matin dans une usine de SPL, une de ses filiales. Une jeune ouvrière a été retrouvée morte coincée dans une machine. L’accident s’est produit dans l’unité de production située à Pyeongtaek, à 60 km au sud de Séoul.Le groupe SPC a été pointé du doigt pour plusieurs raisons. La machine à l’origine de l’incident n’a pas été équipée d’un dispositif de sécurité permettant de l’arrêter immédiatement en cas de danger. D’ailleurs, des accidents similaires avaient déjà été déplorés sur le même site.Ce matin, Hur Young-in, le patron du géant de l’alimentaire, a présenté ses profondes condoléances et ses excuses officielles à la famille de la défunte. Il a fait aussi son mea culpa auprès de tous les sud-Coréens qui ont été choqués par cette affaire. Il a demandé pardon également pour l’insensibilité montrée par SPL qui a fait tourner l’usine en question dès le lendemain du drame. Il a qualifié cette reprise hâtive d’« injustifiable » et d’« inadmissible ».Dans la foulée, Hur a promis de faire en sorte qu’un tel accident ne se reproduise jamais. Plus concrètement, son groupe réexaminera tous ses systèmes de sécurité mais il invitera aussi un organisme spécialisé indépendant à les contrôler dans toutes les unités de production et à proposer des mesures à prendre pour les améliorer.Par ailleurs, SPC a prévu de créer une commission en charge de surveiller la gestion de la sécurité qui sera composée de spécialistes extérieurs et d’employés travaillant sur le terrain.