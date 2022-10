Le chef du JCS sud-coréen discute avec ses homologues américain et japonais à Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont discuté, via leur chef d’état-major interarmées (JCS), sur les mesures de réaction qu’ils pourraient prendre pour faire face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang.Le JCS sud-coréen a fait savoir que son patron Kim Seung-kyum a tenu une réunion trilatérale avec ses homologues américain Mark Milley et japonais Koji Yamazaki, ce jeudi, à Washington.Lors de ce rendez-vous, les trois généraux ont échangé leur opinion sur les défis à relever dans la région, y compris notamment les dernières activités balistiques et le programme de développement nucléaire lancés par la Corée du Nord, qui déstabilisent cette partie de la planète. Et ils sont convenus de poursuivre leurs efforts pour réaliser la dénucléarisation de la péninsule coréenne.A cette occasion, Milley a réaffirmé la solide promesse par les Etats-Unis de défendre la Corée du Sud et le Japon.Les trois parties ont souligné également la nécessité d’assurer une coopération générale afin de renforcer efficacement la sécurité dans la péninsule et dans l’Indopacifique.