Météo : un vendredi nuageux, retour du soleil ce week-end

Photo : YONHAP News

Alors que le soleil a été quelque peu masqué hier et aujourd’hui, il devrait reprendre sa place dans le ciel sud-coréen dès samedi après-midi.Tout d’abord, ce vendredi, un voile blanc a recouvert tout le territoire et s’est assombri dans le sud au fil de la journée. Les températures ont observé une légère hausse ce matin par rapport à la veille et ont tourné ensuite autour des 20°C. Par ailleurs, Météo-Corée alerte, aujourd’hui encore, sur l’important écart thermique et la qualité de l’air médiocre enregistrée dans le nord-ouest.Cependant, les conditions météorologiques vont s’améliorer ce week-end. Même si samedi matin, les habitants du pays du Matin clair se réveilleront sous un ciel menaçant, l’après-midi sera de toute beauté avec un mercure supérieur à 20°C sur la quasi-totalité du territoire. Dimanche bis repetita. Le temps sera agréable, avec des valeurs comprises entre 18 et 22°C. Et, les nuages matinaux présents sur une bonne partie du pays se dissiperont pour laisser briller le soleil jusqu’à la fin du week-end.