Photo : YONHAP News

La golfeuse néo-zélandaise d’origine sud-coréenne, Lydia Ko, a remporté le BMW Ladies Championship qui s’est achevé dimanche à l’Oak Valley Country Club à Wonju, dans la province de Gangwon. Il s’agit du 18e titre de sa carrière sur le circuit LPGA et elle empoche 300 000 dollars.La deuxième place est occupée par l'Américaine Andrea Lee. Et les sud-Coréennes Choi Hye-jin et Kim Hyo-joo ont terminé troisièmes ex-aequo.Ko s’est dit émue et fière d’avoir savouré pour la première fois une victoire dans le pays où elle est née et devant sa famille.