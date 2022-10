Photo : YONHAP News

La reine du patinage artistique Kim Yu-na et le chanteur lyrique Ko Woo-rim se sont dit oui. Les noces se sont déroulées samedi soir dans un grand hôtel à Séoul, en présence seulement de leurs familles et proches.C’est en juillet que l’ancienne championne olympique, aujourd’hui âgée de 32 ans, avait annoncé son projet de mariage avec son petit-ami. Qui est-il ? Agé de 27ans, Ko est membre du groupe de crossover Forestella, vainqueur du télé-crochet de la chaîne JTBC, « Phantom Singer 2 », qui jouit d’un grand succès auprès des amateurs de la musique à la fois classique et contemporaine.L’heureuse mariée a déclaré hier sur les réseaux sociaux qu’elle était comblée d’avoir pu se marier avec quelqu’un de bien et a remercié tous ceux qui lui ont souhaité le grand bonheur.