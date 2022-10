Pyongyang tire de nouveau des obus sur la côte ouest

Photo : KBS News

La Corée du Nord a de nouveau enfreint l’accord militaire du 19 septembre 2018, en tirant aujourd’hui dix obus d’artillerie dans les zones tampons maritimes.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a fait savoir que ces derniers ont été lancés à partir de 5h14 du matin depuis le cap Jangsan dans la province de Hwanghae vers la mer Jaune, séparant la péninsule coréenne et le continent chinois. Il a dénoncé ces nouvelles provocations en les qualifiant de violation de l’accord militaire signé lors du sommet intercoréen entre l'ancien président Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang.Un peu plus tôt, un cargo nord-coréen de 5 000 tonnes avait franchi vers 3h42 la frontière maritime intercoréenne (NLL), à environ 27 km de Baengnyeong-do, une île sud-coréenne toujours en mer Jaune, puis y était resté près de 40 minutes. Ce bateau se serait retiré vers le Nord après les coups de semonce sud-coréen. La Corée du Sud a déclaré qu’il s’agissait de mesures normales d’un point de vue stratégique.L’armée nord-coréenne a affirmé avoir tiré des obus en guise d’avertissement, car la Marine sud-coréenne aurait, selon elle, violé la délimitation maritime en traitant le navire du pays communiste vers 3h50 sous prétexte du contrôle du navire. Pyongyang a ajouté que Séoul osait lancer des projectiles, mener une propagande via des haut-parleurs et, à présent, franchir la NLL.De son côté, le Sud a demandé à son voisin d’arrêter immédiatement ses bravades qui mettent en danger la péninsule coréenne mais aussi la communauté internationale.