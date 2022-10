VOA : Pyongyang peut mener son 7e essai nucléaire à tout moment

Photo : YONHAP News

Le 7e essai nucléaire de Pyongyang dépend de la décision de son dirigeant Kim Jong-un. Olli Heinonen, chercheur spécial au Stimson Center, a livré cette analyse à la Voix de l'Amérique (VOA), en expliquant qu’il était fort probable que le site d'essais de Punggye-ri soit totalement opérationnel.Selon l’ancien directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), il faudrait plusieurs expérimentations pour satisfaire les conditions du programme nucléaire de la Corée du Nord, doté de l’arme nucléaire tactique, de missile balistique à portée intermédiaire ainsi que de missile balistique intercontinental (ICBM).David Albright, président de l’Institut pour la science et la sécurité internationale (ISIS), estime lui aussi que le royaume ermite pourrait procéder à des tests nucléaires en série afin de miniaturiser les ogives et de développer des bombes à hydrogène.A en croire ce spécialiste, si l’essai porte sur une haute puissance de 100 à 150 kt ou plus – soit 100 000 à 150 000 tonnes de TNT – le pays communiste devrait mettre au point des bombes H à charger sur les missiles. S’il s’agit d’une basse puissance de 10 à 40 kt, le test devrait concerner les armes nucléaires tactiques.