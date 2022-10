Korean Air : un avion atterrit en urgence à l’aéroport de Cebu

Photo : YONHAP News

Le vol KE631 de Korean Air, à destination de l’aéroport international de Mactan-Cebu aux Philippines, a atterri hier en urgence.L’A330, qui a quitté Incheon à 18h35, survolait l’aéroport pour essayer de se poser sur le tarmac, mais en vain en raison du mauvais temps. Il a donc effectué un atterrissage d’urgence une heure plus tard que prévu, mais a fini par glisser hors de la piste sous la pluie.La roue avant a été détruite et le nez de l’aéronef gravement endommagé. Les 162 passagers et les 11 membres d’équipage, qui étaient à bord, ont dû quitter l’avion par le toboggan d'évacuation. La plupart d'entre eux ont été légèrement blessés, et l’ambassade de Corée du Sud aux Philippines a fait savoir que, pour l’instant, il n’y avait aucune perte humaine.A la suite de cet accident, la piste de l'aéroport a été fermée et un avion d’une autre compagnie sud-coréenne Jin Air, initialement en direction de Cebu, a dû se diriger vers Manille.Le ministère du Territoire, de l'Infrastructure et du Transport a mis en place un centre chargé de l’enquête sur l’accident. De son côté, Korean Air prévoit de rechercher les causes de cet incident et d’envoyer un avion pour les passagers du vol en question pour leur retour en Corée du Sud.Le président de la première compagnie aérienne sud-coréenne, Woo Gi-hong, a présenté ses excuses en promettant tous ses efforts pour rétablir la situation et travailler étroitement avec les autorités locales.