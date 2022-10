Travail forcé : Séoul et Tokyo discutent de l’indemnisation des victimes à travers une fondation sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon discutent d’une option selon laquelle une fondation sud-coréenne indemniserait les victimes du travail forcé sous l’occupation japonaise. C’est ce qu’a rapporté dimanche l’agence de presse Kyodo News.Selon les sources citées par le média nippon, les deux pays réfléchissent à permettre à des entreprises du pays du Matin clair de faire une donation à une fondation qui soutient les Coréens exploités à cette époque, alors que la justice sud-coréenne avait ordonné à des entreprises japonaises d’indemniser les victimes. Tokyo aurait jugé cette solution acceptable et examine actuellement les détails de celle-ci.La discussion sur la question a été entamée lors de l’entretien entre leurs ministres des Affaires étrangères, dans la capitale japonaise en juillet dernier. Séoul a ensuite expliqué à son voisin, à plusieurs reprises, ce projet d’indemnisation lors des rencontres suivantes entre les chefs de la diplomatie et les équipes de travail des deux pays.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré toutefois qu’il ne menait pas une discussion sur une seule solution et que rien n’avait été encore décidé.La Corée du Sud et le Japon envisagent de tenir un dialogue entre leurs dirigeants à l’occasion du sommet du G20, prévu en novembre en Indonésie.