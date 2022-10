Crise de Legoland : le gouvernement essaye de renflouer le marché obligataire

Photo : YONHAP News

La solvabilité de la province de Gangwon bouleverse le marché obligataire. Celle-ci s’est portée garante auprès d’une compagnie pour le projet de la construction du fameux parc à thème Legoland. Mais récemment, elle a déclaré placer cette entreprise sous redressement judiciaire.Cette décision a attisé l’incertitude des titres de créances mêmes garanties par les collectivités locales, et par conséquent, les investissements dans les obligations d’entreprise ont chuté. La rumeur sur le risque de la faillite de certains établissements financiers qui ont élargi les prêts immobiliers a plombé encore plus le marché.Face à cette situation, le gouvernement a convoqué hier une réunion d’urgence. Il a décidé de verser une enveloppe totale de plus de 50 000 milliards de wons, soit 35,4 milliards d’euros, afin de renflouer le marché. Elle servira pour financer un fonds de la stabilisation du marché, l’achat des établissements publics des titres de compagnies, ainsi que soutenir les sociétés d’investissement. Dès aujourd’hui, les autorités publiques achèteront les obligations d’entreprise de 1 600 milliards de wons ou 1,1 milliard d’euros.Le vice-Premier ministre à l'Economie Choo Kyung-ho a déclaré être conscient de la gravité des circonstances actuelles et que l’exécutif mobiliserait tous les moyens possibles en cas de besoin. La Banque de Corée (BOK), quant à elle, discutera des dispositifs d’assistance dans une réunion de son Comité de politique monétaire cette semaine.Pourtant, la sortie de crise ne semble pas pour tout de suite. Car le taux directeur devrait continuer à monter au moins jusqu’au premier semestre de l’année prochaine.