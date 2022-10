Le Bureau présidentiel dévoile son nouveau logo

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a dévoilé hier son nouveau logo symbolisant la liberté, la paix et la prospérité. D’après son vice-porte-parole, Lee Jae-myung, le nouveau symbole a été conçu afin de prier pour la liberté et la paix du pays à travers la stabilité et l’harmonie, exprimées par l’image du lieu présidentiel entouré par des phénix.Le bâtiment au fond signifie l’ouverture de l’ère de Yongsan et un grand progrès, alors que l’hibiscus, la fleur nationale au milieu, représente la volonté du Bureau présidentiel d'être toujours au service de ses citoyens, ainsi que la prospérité perpétuelle du pays du Matin clair.Le nouveau logo sera appliqué sur le site Internet officiel du Bureau présidentiel de Yongsan, à des documents de promotion et aux souvenirs. Quant au nom de la résidence présidentielle, les officiels concernés maintiennent toujours une posture prudente, en disant qu’ils comptent attendre jusqu’à avoir une appellation pertinente.