Nouvel accident du travail à SPC : un ouvrier se sectionne un doigt

Photo : YONHAP News

Un nouvel accident du travail s’est produit hier chez une filiale de SPC, géant de la boulangerie-pâtisserie et de la restauration. Dans l’usine de Shany, située à Seongnam en banlieue sud-est de Séoul, un travailleur d’une quarantaine d’année a eu une partie de son index sectionnée, en voulant retirer un produit défectueux sur le convoyeur.Cet incident a eu lieu moins de 10 jours après qu’une jeune ouvrière est morte, coincée dans une machine dans une autre filiale.La police a déclaré qu’aucune panne n’avait été observée dans les équipements et les employés ont respecté la directive de travailler à trois dans chaque ligne de production. Elle se renseignera si les travailleurs ont été formés sur les règles de sécurité et s’ils n’avaient pas reçu d’ordre de tâche excessive.La maison-mère de Paris Baguette a annoncé avoir suspendu l’opération de la zone accidentée et avoir immédiatement effectué des contrôles de sécurité.Or, face à la série d’accidents survenus récemment dans les sites de production et des chantiers, des voix s’élèvent pour l’amélioration radicale des conditions du travail. Le ministère de l'Emploi et du Travail a pris une mesure exceptionnelle. Il a ordonné à mener un examen sur la sécurité et la santé des ouvriers auprès de SPC.Quelque 135 000 usines dotées d’une machine similaire à celle qui a provoqué l’accident mortel vont subir un contrôle des mesures de sécurité pendant six semaines à partir d’aujourd’hui.