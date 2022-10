Séoul lance un entraînement conjoint avec Washington dans la mer de Jaune

Photo : YONHAP News

La Marine sud-coréenne mènera une manœuvre militaire conjointement avec les armées de Terre et de l'Air, la garde côtière ainsi que l’armée américaine dans la mer Jaune, qui sépare la péninsule et le continent chinois. Cet exercice annuel se déroulera pendant quatre jours à partir d’aujourd’hui. Son objectif : améliorer la capacité d’opération combinée des missions maritimes et d’établir une position de défense militaire solide afin de parer à la provocation extérieure.A cette occasion, la Marine a mobilisé une vingtaine de navires dont des destroyers Aegis et des avions de patrouille maritime. Du côté américain, des hélicoptères d'attaque Apache et l’avion A-10 Thunderbolt sont déployés.L’entraînement consiste notamment à détecter et à anéantir les forces spéciales des ennemis qui exercent un envahissement rapide à travers des aéroglisseurs au large de la côte ouest du territoire sud-coréen.