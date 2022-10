Deux failles actives identifiées à Gyeongju et à Ulsan

Photo : KBS News

Deux failles actives ont été identifiées dans la partie sud-est de la Corée du Sud, près d’Ulsan et de Gyeongju, qui a connu son plus fort tremblement de terre en 2016. Le pays du Matin clair n’est plus épargné par les séismes et en enregistre partout sur son territoire. D’où la nécessité de prévoir des mesures adéquates.La première faille, Yangsan, s’étend sur 180 km. La vallée commence sur l’estuaire du fleuve Nakdong et aboutit à Yeongdeok dans la province de Gyeongsang du Nord, en passant par la capitale de l’ancien royaume de Silla.Le long de la vallée en question, l’autoroute Séoul-Busan a été construite et des routes et des villes ont été bâties avec une forte densité. Et en 2016, un séisme de magnitude 5,8 a été enregistré à Gyeongju, sur la faille Naenam avoisinant celle Yangsan.A cette occasion, le gouvernement a lancé une enquête pour voir s’il y a un risque d’autres tremblements de terre. L’analyse des photographies prises depuis un avion avant la construction des routes et des données recueillies par un radar a vérifié que deux failles, situées chacune à Gyeongju et à Ulsan, présentent une forte possibilité d’activité sismique. La faille Yangsan n’est qu’à dix kilomètres de la première ville citée.Une vingtaine de failles actives ont été déjà détectées jusqu’à présent, mais c’est la première fois qu’une dans les alentours de la ville qui abrite le temple Bulguk est recensée.D’après un chercheur en géologie, le fait qu’un séisme a eu lieu à Gyeongju, située dans une zone de risque sismique, signifie qu’un autre tremblement de terre pourrait avoir lieu.Des voix s’élèvent donc sur la nécessité d’établir des normes antisismiques et de consolider les bâtiments. Une députée a alors déclaré qu’il faudrait rendre public le résultat de l’enquête sur les failles et préparer des mesures destinées aux infrastructures environnantes.