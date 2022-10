Séoul s’attend à une relation plus mature avec la nouvelle équipe dirigeante chinoise

Photo : YONHAP News

Séoul s’efforcera de développer ses relations avec Pékin de manière plus saine et mature, en se basant sur l’esprit du respect mutuel et de la réciprocité. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères concernant la formation de la nouvelle équipe dirigeante de l’empire du Milieu.Hier, le président chinois Xi Jinping a à nouveau été élu secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) ainsi que chef de la Commission militaire centrale, au lendemain du 20e congrès de la formation qui s’est tenu entre le 16 et le 22 octobre. Pour le reste des membres du comité permanent du PCC, six hommes proches de Xi ont été nommés.L’obtention de son troisième mandat présidentiel sera confirmée lors des assemblées parlementaires annuelles en mars prochain.Le gouvernement sud-coréen compte envoyer un message de félicitations à son voisin à l’instar des anciens chefs de l’Etat Lee Myung-bak et Moon Jae-in, respectivement en 2012 et 2017.