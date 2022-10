COVID-19 : la levée du port du masque en intérieur abordée pas avant trois mois

Photo : YONHAP News

Le port obligatoire du masque dans les lieux clos ne sera pas levé avant trois mois. C’est la conclusion du Comité consultatif national sur les maladies infectieuses et la réponse aux crises annoncée ce matin. Selon son chef, la fin de cette mesure signifie d’accepter la propagation du COVID-19 à un certain niveau. Jeong Ki-seok a ajouté que, pour le moment, elle semble prématurée car il est difficile de prévoir l’ampleur de la septième vague et aussi la circulation de la grippe saisonnière.L’officiel a aussi expliqué que les enfants de moins de trois ans n’avaient jamais attrapé les virus comme le COVID-19, la grippe, le métapneumovirus humain et le virus respiratoire syncytial, et qu'enlever le masque risque de les exposer à l’infection à ces maladies.Jeong a précisé que même si l’obligation de se masquer en intérieur prenait fin, son port serait toujours en vigueur dans les transports publics et les établissements médicaux, et ce même pendant une période après la fin de la pandémie.Côté bilan, la Corée du Sud a enregistré ces dernières 24 heures 14 302 nouvelles contaminations. Le chiffre a augmenté de quelque 5 000 par rapport à il y a deux semaines. Le nombre de patients en réanimation s'est accru à 226, tandis que celui de décès a progressé de dix. Les personnes décédées avaient toutes plus de 60 ans.