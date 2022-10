Météo : grand soleil, temps froid et avis de neige abondante

Photo : YONHAP News

Le soleil d’automne a rayonné ce lundi sur tout le territoire, sauf dans certaines zones de la province de Gangwon, dans le nord-est du territoire. En effet, la pluie y sévit depuis ce matin et un avis de neige abondante a été émis par Météo-Corée dans les régions montagneuses du nord de la province. C’est une première depuis 17 ans qu’une alerte de ce genre est décrétée au mois d’octobre.Le ciel était donc bleu et lumineux, mais il n’a pas pour autant réchauffer les habitants du pays du Matin clair. Le mercure a été assez frais dans la matinée, d’environ 6°C dans le nord et la partie centrale. Au sud, il était compris entre 8 et 11°C. Par ailleurs, le vent froid a renforcé le sentiment de fraîcheur.Dans l’après-midi, les températures n’ont pas dépassé les 15°C dans la moitié supérieure. Séoul a enregistré 14°C, Gangneung, sous la pluie, 13°C et Daejeon 15°C. En revanche, les villes de Daegu et Busan, et l’île méridionale de Jeju ont été plus chaudes, avec respectivement 17, 18 et 19°C.