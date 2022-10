ONU : Han Seung-soo, élu chef du Conseil des présidents de l’Assemblée générale

Photo : YONHAP News

L’ancien Premier ministre sud-coréen, Han Seung-soo, a été désigné comme chef du Conseil des présidents de l’Assemblée générale des Nations unies (CPGA), réunissant l’ensemble des ex-patrons de cet organe onusien.Le Conseil a également annoncé hier que lors de sa réunion annuelle tenue la semaine dernière à New York, Jan Kavan, ancien ministre tchèque des Affaires étrangères, a été élu vice-président. La durée de leurs mandats est de trois ans.Pour rappel, l’ancien haut fonctionnaire sud-coréen a été président de la 56e session de l’Assemblée générale de l’Onu en 2001, quand il occupait le poste de ministre des Affaires étrangères.Les anciens présidents de l’Assemblée générale, réunis au siège de l’Onu, ont exprimé leur inquiétude profonde sur l’impact de la guerre en Ukraine sur la paix et la sécurité internationale et ont réclamé des solutions urgentes à travers le dialogue et la diplomatie.