Le taux d’inflation attendue repart à la hausse en octobre

Après deux mois consécutifs de baisse, le taux d’inflation attendue est reparti à la hausse en octobre. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).En effet, les consommateurs s’attendent désormais à ce que les prix augmentent de 4,3 % au cours des 12 prochains mois. Un chiffre comparable aux 4,3 et 4,2 % en août et en septembre respectivement.Parmi les facteurs expliquant ce léger rebond, l’augmentation des tarifs des services publics, des cours des produits agricoles, halieutiques et d’élevage, ou encore de la facture au restaurant, alors que l’inflation maintient son rythme de plus de 5 %.Le taux de progression des prix ressentie sur les 12 derniers mois a lui aussi grimpé de 0,1 point, à 5,2 %. Cela n’était jamais arrivé auparavant. Conséquence logique, le moral des consommateurs a reculé de 2,6 points en octobre pour se situer à 88,8 points. Il reste inférieur au seuil de 100 depuis juin. Autrement dit, les sud-Coréens sont toujours enclins à penser que les coûts vont augmenter dans les prochains mois.