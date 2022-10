John Kirby : Pyongyang peut procéder à un nouvel essai nucléaire, Washington maintient son offre de dialogue

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche a annoncé toujours croire que la Corée du Nord pourra effectuer à tout moment son septième essai nucléaire, comme elle s’y était déjà engagée. Et d’ajouter que les Etats-Unis et leurs alliés de la région feront en sorte que le régime de Kim Jong-un en assume la responsabilité. C’est son coordinateur des communications stratégiques qui en a fait part hier, en répondant aux questions des journalistes.John Kirby a alors expliqué qu’il y a quelques mois, son pays avait renforcé ses capacités de renseignement dans la péninsule et que c’était la raison pour laquelle il continue ses manœuvres militaires conjointes avec Séoul et Tokyo.Cet ancien porte-parole du Pentagone a également évoqué le fait que les USA ont conclu un traité d’alliance avec leurs deux principaux alliés d'Asie du Nord-est et qu’ils perçoivent ce pacte non verbal comme étant exceptionnellement important.Dans le même temps, Kirby a rappelé que l’administration de Joe Biden avait réitéré leur offre de dialogue avec le dirigeant nord-coréen, sans condition préalable, mais que celui-ci n’avait pas l’intention de l’accepter.Le coordinateur du NSC a par ailleurs éludé la question de savoir si cette proposition serait maintenue même après un nouveau test nucléaire de Pyongyang. Il s’est borné à répéter ce qui a déjà été dit.