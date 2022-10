Accident d’un avion de Korean Air : la piste de l’aéroport de Cebu rouverte avec un horaire limité

Photo : YONHAP News

La piste de l’aéroport international de Mactan-Cebu, aux Philippines, qui avait été fermée après l'accident d'un avion de Korean Air, a rouvert avec un horaire limité, de 5h à 16h59, et ce jusqu’au 7 novembre.La première compagnie aérienne sud-coréenne va dépêcher aujourd’hui un avion qui transportera les passagers qui devaient prendre l’aéronef accidenté avant hier. Par ailleurs, il y a une forte possibilité que le vol de la compagnie Jin Air, dont le départ est prévu aujourd'hui à 19h15 depuis Incheon, soit annulé.Les autorités philippines ouvriront une enquête sur les causes de l’incident. Et pour y participer, des enquêteurs et surveillants du ministère sud-coréen du Territoire, de l'Infrastructure et du Transport sont arrivés hier soir sur place.Alors que la panne de frein a été citée comme une cause de l’accident, il a été vérifié que le système d’atterrissage aux instruments de l’aéroport de Cebu, qui permet aux avions de se poser en sécurité, n’avait pas fonctionné. L’enquête devrait se poursuivre pendant plusieurs mois.