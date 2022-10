Cho Hyun-dong s’envole vers Tokyo pour des entretiens avec ses homologues américain et japonais

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères entame aujourd’hui un voyage de trois jours au Japon. Objet de son déplacement : tenir des entretiens bilatéraux et trilatéraux avec ses homologues américain et nippon.Avant de s’envoler pour Tokyo, ce matin, Cho Hyun-dong a eu un bref échange avec des journalistes à l’aéroport. L’occasion pour lui de réaffirmer que la situation en Asie du Nord-est est grave, d’autant que la Corée du Nord multiplie ses provocations, et que ce dossier régional et les défis mondiaux domineront ses discussions avec Wendy Sherman et Takeo Mori.Cet après-midi, le haut diplomate sud-coréen va les rencontrer séparément. Lors de son entrevue avec la sous-secrétaire d’Etat américaine, il sera question des moyens de renforcer une dissuasion élargie entre les deux pays, qui célébreront en 2023, 70 ans d’alliance, ainsi que de la sécurité économique.Et Cho et Mori aborderont, de façon approfondie, différents contentieux qui continuent à envenimer les relations entre leurs nations. Parmi eux, la question de l’indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par l’archipel du temps de la colonisation.A propos de l’information récemment publiée par l’agence de presse Kyodo News, le vice-ministre sud-coréen a indiqué que la décision finale serait prise en tenant compte de plusieurs opinions, y compris l’idée évoquée par le média japonais. Selon l’agence, ce sont des entreprises du pays du Matin clair, et non celles qui avaient fait travailler les Coréens, qui apporteront leur contribution financière à une fondation de leur pays pour dédommager ceux-ci. Une solution qui risque, semble-t-il de susciter l’ire des intéressés.La rencontre à trois, la deuxième en quatre mois, est prévue demain.