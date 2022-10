Photo : YONHAP News

La potabilité d’Arisu, l’eau du robinet de Séoul, a été prouvée cette fois encore par une analyse menée sur 341 critères, deux fois plus que les 166 recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).La municipalité a examiné tous les mois de l’eau prélevée des stations d’épuration et des robinets pour vérifier si sa qualité correspond aux 60 critères de potabilité de l’eau, désignées par le ministère de l’Environnement. Les 111 éléments à surveiller ont été passés au crible à chaque trimestre et un test sur les 170 nouvelles substances non réglementées a été effectué tous les six mois.Le chef des autorités de l’eau de Séoul a expliqué qu’un contrôle régulier avait lieu, pour que les citoyens puissent boire au robinet en toute sécurité.