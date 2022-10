Yoon Suk-yeol prononce son discours de politique générale au Parlement

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale doit voter, début décembre, le premier budget du quinquennat de Yoon Suk-yeol, qui s’élève à 639 000 milliards de wons, soit 450 milliards d’euros. Afin de solliciter la confiance des députés, le président de la République a présenté aujourd’hui son discours de politique générale à la tribune de l’Hémicycle.Le chef de l’Etat s’est d’abord exprimé sur la situation actuelle dans le pays comme à l’étranger, en la qualifiant d’« extrêmement difficile ». Selon le dirigeant, l’incertitude élevée continue à planer sur l’économie, les souffrances des personnes socialement défavorisées s’amplifient, les industries et les ressources naturelles sont transformées en armes et la réalité sécuritaire est grave.Le président Yoon a ensuite expliqué que dans le projet du budget 2023, son gouvernement avait fait état de ses moyens de faire face à la crise mondiale et de résoudre différentes préoccupations de la vie quotidienne de ses concitoyens.Dans le même temps, le locataire du Bureau de Yongsan a tenu à évoquer que son administration a établi une enveloppe dont le montant est inférieur à celui de l’année précédente, et ce pour la première fois depuis 2010. Il a alors épinglé l’exécutif de Moon Jae-in pour avoir mené une politique budgétaire irréfléchie pour des raisons politiques.Dans la foulée, Yoon a promis l’assainissement budgétaire pour le cercle vertueux de la croissance et de la protection sociale, tout en favorisant les investissements pour aider la classe populaire et les plus démunis. Il s’agit entre autres des travailleurs à bas revenus et ceux ayant un statut précaire, les individus en situation de handicap et les foyers qui habitent en demi sous-sol d’un logement et les jeunes en difficulté financière.Le numéro un sud-coréen a également détaillé qu’une importante somme serait débloquée en priorité pour augmenter le pouvoir d’achat des ménages modestes, pour développer l’industrie stratégique de pointe, pour soutenir les petits commerces, pour établir de meilleurs systèmes de prévention de catastrophes naturelles ou encore pour renforcer les forces de défense nationale.Le président de la République a d’emblée appelé le Parlement, en particulier l’opposition, à voter le projet avant le délai prévu par la Constitution, à savoir le 2 décembre.