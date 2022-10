Le Minjoo boycotte l’allocution de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le président de la République a présenté aujourd’hui sa déclaration de politique générale au Parlement en l’absence des élus du Minjoo, la principale force de l’opposition. Ceux-ci ont boycotté son allocution. En cause, la perquisition par le Parquet des locaux de l’institut pour la démocratie, situés au QG de la formation.Pour rappel, le ministère public a effectué cette descente hier dans le cadre de son enquête sur les soupçons de violation de la loi sur le financement politique pesant contre Kim Yong, directeur adjoint du think tank du Minjoo. Proche parmi les proches de Lee Jae-myung, patron du parti, il est actuellement placé en détention provisoire.Sans surprise, la majorité parlementaire dénonce une « destruction de l’opposition ». Ses députés ont demandé au président de la République de présenter en personne des excuses. C’est la première fois que l’intervention d’un chef de l’Etat à la tribune de l’Assemblée nationale a été totalement refusée par les élus du camp d’en face.Sans surprise, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a vigoureusement réagi. Le mouvement présidentiel a fustigé le Minjoo d’avoir fait une démonstration de force et créé une tragédie dans l’histoire constitutionnelle.