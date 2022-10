Incendie de SK C&C : les fondateurs de Kakao et Naver présentent leurs excuses

Photo : YONHAP News

Le fondateur de Kakao s’est excusé hier pour la panne géante des applications du groupe, causée par un incendie au centre de données de SK C&C à Pangyo, en banlieue sud de Séoul. C’était le 15 octobre.Kim Beom-su a demandé pardon en public devant la commission compétente du Parlement dans le cadre de l’audit annuel de celle-ci sur les actions de l’exécutif. Il a également tenté de justifier l’absence d’un centre de données propre à son entreprise. Selon lui, celle-ci, consciente de l’importance du centre de ce type, a déjà commencé en 2018 à investir pour s’en doter. Mais les travaux de construction de ce site prennent quatre à cinq ans.Sur le dédommagement des préjudices subis par les utilisateurs de nombre d’activités essentielles de l’opérateur, Kim a assuré que certains usagers des services payants avaient déjà été indemnisés et les autres le seraient progressivement, selon les critères déjà établis.Le co-fondateur de Naver, le principal portail Internet de Corée du Sud, Lee Hae-jin et le président de SK C&C Park Sung-ha, se sont eux aussi présentés hier devant la commission. Ils ont alors renouvelé leurs excuses pour le chaos du 15 octobre.Egalement devant les élus membres de la même commission, le PDG du conglomérat SK, Chey Tae-won, a lui aussi annoncé ressentir une lourde responsabilité, et s’est engagé à faire tous les efforts possibles pour remettre en ordre la situation au plus vite.