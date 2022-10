Nucléaire civil : Westinghouse dépose une plainte contre KHNP aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

L'entreprise américaine spécialisée dans les centrales nucléaires Westinghouse a porté plainte, vendredi dernier, contre la société d’électricité sud-coréenne Kepco et sa filiale Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) auprès du tribunal fédéral de Washington.Selon le géant américain du nucléaire, le réacteur à eau pressurisée APR 1400 que KHNP propose d’offrir à la Pologne a été conçu sur la base de ses technologies. Cela porte donc atteinte aux droits de sa propriété intellectuelle et la firme sud-coréenne ne peut l’exporter sans autorisation du gouvernement américain.Sachez que le pays d’Europe centrale veut construire six centrales nucléaires d’ici 2043. Et le pays du Matin clair et les USA sont en concurrence pour décrocher les contrats.KHNP s’est aussitôt défendu d’avoir utilisé les technologies de Westinghouse après avoir payé pour y obtenir accès, lorsqu’elle a fourni quatre réacteurs à la centrale de Barakah, aux Emirats arabes unis. C’était en 2009. Et elle a elle-même développé ses propres capacités technologiques pour mettre au point plus tard le réacteur APR 1400.Pour rappel, lors du sommet à Séoul en mai entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden, les deux pays sont pourtant convenus d’œuvrer pour exporter conjointement des réacteurs vers des Etats tiers.