Météo : grand ciel bleu et températures automnales

Une bonne journée d’automne. Une matinée très fraîche avec une moyenne nationale de 5°C, un important écart des températures et un grand soleil sur tout le territoire. Voici la journée de ce mardi pour les habitants du pays du Matin clair.Le mercure relevé à l’aube refroidit de plus en plus. En effet, la valeur minimale du jour a été enregistrée dans trois villes, aux opposés l’une des autres. Chuncheon, à l’extrême nord, Andong sur la côte est et Jeonju dans l’ouest ont observé ce matin 3°C. Séoul était au niveau de la moyenne nationale tandis que le littoral sud et l’île méridionale de Jeju affichait déjà 9°C.Dans l’après-midi, un important écart des températures a été observé. Plus de dix degrés de différence pour la moitié nord, légèrement moins que ce seuil pour le sud.Ce thermomètre agréable a été accompagné d’un grand soleil, qui a relevé la sensation de chaleur, et d’un ciel clair et pur, au plus grand plaisir des promeneurs du jour.