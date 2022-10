Photo : YONHAP News

Pas de grand changement aujourd'hui à Yeouido où se situent les bâtiments de la Korea Exchange, la place boursière sud-coréenne. Ses deux indices principaux, le Kospi et le Kosdaq ont très légèrement fluctué. Le premier, celui de référence, recule de 0,05 % et clôture ce mardi à 2 235,07 points. Le second, celui des valeurs technologiques, augmente de seulement 0,05 % et termine à 688,85 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. A la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 415,19 wons (-2,34 wons) et le dollar américain 1 433,10 wons (-6,60 wons).