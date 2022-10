Yoon Suk-yeol félicite Xi Jinping pour sa réélection

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a envoyé lundi à son homologue chinois Xi Jinping une lettre pour célébrer sa réélection en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC), pour un troisième mandat consécutif.Le Bureau présidentiel de Yongsan a fait cette annonce hier en déclarant que ce message contenait l’attente de Yoon pour la communication et la coopération avec Xi en vue de développer les relations Séoul-Pékin.Cette missive a été rapportée d’abord par CCTV. Selon la télévision publique chinoise, le chef de l’Etat sud-coréen a souhaité la prospérité de la Chine, et s’attend à ce que les deux nations voisines collaborent étroitement pour défendre la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de l’Asie du Nord-est.Séoul a expliqué qu’une missive de félicitations était toujours dévoilée en premier par le pays destinataire.