Taxi : hausse du tarif de base à Séoul

Photo : YONHAP News

Le tarif de base des taxis à Séoul augmentera à 4 800 wons, soit 3,37 euros, pour 1,6 km à partir de février prochain. Il est actuellement de 3 800 wons pour 2 km. C’est ce qui a été annoncé aujourd’hui par la municipalité.Quant aux taxis de taille moyenne, représentant près de 98 % de l’ensemble des véhicules en service, le tarif de nuit, entre 22h et 4h du matin, peut être 40 % plus élevé que celui de journée, et ce dès décembre prochain. Près de 72 000 unités sont concernées. Cette majoration sera appliquée de 23h jusqu’à 2h du matin.Les « mobeom » taxis, ceux de luxe, et les taxis jumbo, une sorte de van, qui circulent au même prix peu importe l’heure, verront, eux aussi, leurs tarifs augmenter sur la même tranche horaire à partir de décembre. Une course de Séoul vers la province de Gyeonggi coûtera par exemple 20 % de plus que le prix original. Leur tarif de base sera de 7 000 wons, l'équivalent de 4,9 euros, soit 35 centimes de plus qu’aujourd’hui, et ce dès février prochain.La municipalité a expliqué que ces mesures visaient à répondre au besoin des chauffeurs travaillant de nuit, période durant laquelle l’équilibre entre l’offre et la demande est loin d’être atteint.En plus de la province du Gyeonggi et de la ville d’Incheon dans la région métropolitaine, d’autres collectivités locales telles que Busan, Daejeon et Ulsan comptent majorer les frais de taxi afin de résoudre la question du manque de conducteurs nocturnes après la crise du COVID-19. Nombreux d’entre eux sont devenus des livreurs.