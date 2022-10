Le moral des entrepreneurs se tasse

Photo : YONHAP News

Le moral des chefs d'entreprise sud-coréens s’est dégradé pour le deuxième mois de suite. Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), leur indice de confiance, le BSI, s’est établi à 76 dans toutes les industries ce mois-ci, soit un recul de deux points en glissement mensuel.Quand le chiffre est inférieur à 100, cela signifie que la majorité des entrepreneurs ont une opinion négative sur la conjoncture économique actuelle.La banque centrale a expliqué que la flambée des prix continue et l’augmentation du taux d’intérêt des principaux pays avaient fait craindre davantage la récession économique.Si on regarde de près les chiffres, le secteur manufacturier est tombé de deux points avec 72. Les autres articles non classifiés ont chuté de 14 points à cause de la baisse de la demande intérieure pour les accessoires et les consoles de jeux vidéo.Quant au domaine non manufacturier, il s’est élevé à 79, enregistrant une décrue de deux points. Le secteur de l’information et de la communication et celui de l’immobilier ont pour leur part dégringolé de dix points chacun.Par ailleurs, l’indice de perspectives pour toutes les industries pour le mois prochain a régressé de trois points avec 76. Celui qui réfère au moral des acteurs économiques (ESI) était de 95,5, diminuant de 2,5 points. Il est calculé en intégrant l'indice de confiance des consommateurs (CSI) au BSI.