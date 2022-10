IRA : l’ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis exhorte le gouvernement américain à agir

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis a déclaré hier que la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) n’apportait pas d’aide au développement de la coopération économique entre Séoul et Washington.Lors de la cérémonie de mise en chantier d’une usine pour véhicules électriques de Hyundai Motor, près de Savannah, dans l’Etat de Géorgie, Cho Tae-yong a exhorté le gouvernement américain à résoudre la question.Le haut diplomate sud-coréen a souligné que, face à la volonté clairement affichée par les USA de s’attaquer au changement climatique, les entreprises du pays du Matin clair avaient investi de manière active dans les voitures électriques, les batteries et les énergies vertes.Cho a fait part de la position de son pays en faveur de l’intention de l’IRA en ce sens, mais a indiqué que les compagnies sud-coréennes risquaient de ne pas pouvoir profiter de subventions à cause de la loi en question. Et d’ajouter que cela porterait préjudice à la collaboration Séoul-Washington, à l’Etat de Géorgie, et au dérèglement climatique, car les choix des consommateurs de voitures propres seront limités.L’ambassadeur a accentué le fait que le président du premier constructeur automobile sud-coréen, Chung Eui-sun, avait tenu sa parole de construire une usine de véhicules électriques et de batteries aux Etats-Unis, en accord avec ses propos tenus lors de la visite du président américain Joe Biden en mai dernier en Corée du Sud.