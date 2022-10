L’exécutif et le PPP cherchent à lutter contre la drogue

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, se sont entretenus ce matin à l’Assemblée nationale pour lutter contre la drogue.Le député Sung Il-jong a dévoilé les politiques visant à faire face aux crimes relatifs. Tout d’abord, une tour de contrôle chargée de la gestion exhaustive sera mise en place. Elle gèrera tous les domaines allant du contrôle sur le trafic et la consommation de stupéfiants, au traitement et au rétablissement des usagers en passant par la collecte et le partage des données.L’exécutif mobilisera tous les moyens pour endiguer le trafic en gérant notamment une équipe d’enquête dédiée au cours des douze prochains mois. Les forces de l’ordre déploieront 14 000 agents, tandis que la Garde côtière multipliera par huit le nombre de ses effectifs chargés de l’investigation.En dehors du Parquet et de la Police, un réseau d’information sera élaboré entre le Service des douanes (KCS), le Service national du renseignement (NIS) et l'Administration des aliments et des médicaments, entre autres, afin d’augmenter l’efficacité du contrôle.Le 21 octobre, lors de la cérémonie de la 77e journée de la Police nationale, le président de la République a incité à gagner la guerre contre les stupéfiants afin de protéger les futures générations. Et lundi, Yoon Suk-yeol a souligné également l’importance de la gestion de l’abus et du trafic de drogue avant que cela devienne un risque national, lors d’une réunion avec le Premier ministre Han Duck-soo.