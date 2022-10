Hyundai Motor inaugure les travaux de son usine de véhicules électriques aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor a organisé hier la cérémonie de pose de la première pierre de son usine de véhicules électriques à Savannah, dans l’Etat de Géorgie aux Etats-Unis.Les travaux de construction démarreront au début de l’année prochaine et se termineront en 2025. La production annuelle de l’usine devrait atteindre les 300 000 unités.La cérémonie a attiré d’autant plus l’attention que les voitures électriques construites en Corée du Sud ne pourront plus bénéficier de subventions en raison de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA).L’événement s’est déroulé en présence du président de Hyundai Motor, Chung Eui-sun, du gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, du secrétaire adjoint du commerce, Don Graves, ainsi que de l’ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis, Cho Tae-yong.Le patron du premier constructeur automobile sud-coréen a montré son ambition de faire de la nouvelle usine le meilleur établissement de production de voitures électriques. De son côté, Graves a déclaré que cet investissement créerait des milliers d’emplois dans la région mais aussi renforcerait la coopération entre Séoul et Washington en matière de technologies applicables aux voitures intelligentes et de batteries pour véhicules électriques.