Cho Hyun-dong s’entretient avec Wendy Sherman et Takeo Mori à Tokyo

Photo : KBS News

Séoul, Washington et Tokyo vont échanger aujourd’hui sur le dossier nucléaire nord-coréen dans la capitale japonaise.Hier, la veille de cette réunion, le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun-dong s’est entretenu avec son homologue américaine Wendy Sherman à l’ambassade de Corée du Sud au Japon.Cho a déclaré que tout usage de l’arme nucléaire de la part de Pyongyang devrait se confronter à une réponse imposante et décisive. Avant d’indiquer que l’alliance bilatérale célèbre son 70e anniversaire l’année prochaine, le moment est arrivé de dessiner sa nouvelle feuille de route basée sur la liberté, la démocratie et le constitutionalisme.Sherman, de son côté, a affirmé que les Etats-Unis recourraient à la dissuasion élargie, y compris le système nucléaire et balistique, pour protéger leurs pays alliés.L’officiel sud-coréen a ensuite rencontré le chef adjoint de la diplomatie nippone, Takeo Mori. Leur discussion a porté sur le renforcement de la coordination pour répondre à la menace nord-coréenne, ainsi que l’indemnisation des victimes du travail forcé sous l’occupation japonaise.Le ministère sud-coréen a expliqué que les deux hommes n’avaient cependant pas abordé de mesures particulières comme le remboursement par subrogation.