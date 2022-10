COVID-19 : fin de l’annonce officielle du bilan dès la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires ont décidé de ne plus communiquer officiellement les chiffres clés liés au COVID-19 tous les matins. Elles comptent seulement les mettre à jour sur le site du Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) à partir de lundi prochain.Cette décision aurait été prise dans un contexte où le gouvernement cherche à adapter les mesures de quarantaine à la tendance du retour à la vie d’avant l’éclatement de la crise sanitaire. Même si le nombre de cas de contaminations est remonté ces jours-ci, la sixième vague s’est plus ou moins stabilisée.Par ailleurs, la campagne de vaccination hivernale contre le coronavirus sera élargie à tous les adultes, alors qu’elle ne concernait que les personnes vulnérables, telles que celles avec un système immunitaire affaibli, le personnel médical des établissements de santé et les plus de 60 ans.Désormais, trois vaccins bivalents seront utilisés : un sérum de Moderna contre le variant BA.1 et deux de Pfizer contre les souches BA.1, BA.4 et BA.5.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations a dépassé la barre des 40 000 pour le deuxième jour consécutif, avec 40 842. Et le taux de reproduction du virus était supérieur à 1, une première depuis neuf semaines. Parmi les malades actuels, 242 sont hospitalisés en raison de symptômes graves. Et 24 décès additionnels ont été enregistrés.